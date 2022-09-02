Подпольная майнинг-ферма обворовала "Укрзализныцю" более чем на миллион грн

Правоохранители разоблачили подпольную майнинг-ферму, организованную на мощностях "Укрзализныци", которая нанесла ущерб государству, по предварительным данным, на 1,7 млн грн.

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Служебные лица Укрзализныци, вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также путем незаконного отбора значительных объемов электроэнергии из сетей Укрзализныци".

Детали: Майнинг-ферма размещалась в Житомирской области. Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптовалюты: 60 видеокарт с блоками питания, жесткий диск и 2 интернет приемника.

По предварительным подсчетам, размер нанесенного государству ущерба составляет более 1,7 млн ​​гривен.

Следствие инкриминирует участникам схемы ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).