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Подпольная майнинг-ферма обворовала "Укрзализныцю" более чем на миллион грн

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 18:05
Подпольная майнинг-ферма обворовала Укрзализныцю более чем на миллион грн
фото прессслужбы УЗ

Правоохранители разоблачили подпольную майнинг-ферму, организованную на мощностях "Укрзализныци", которая нанесла ущерб государству, по предварительным данным, на 1,7 млн грн.

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Служебные лица Укрзализныци, вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также путем незаконного отбора значительных объемов электроэнергии из сетей Укрзализныци".

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Детали: Майнинг-ферма размещалась в Житомирской области. Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптовалюты: 60 видеокарт с блоками питания, жесткий диск и 2 интернет приемника.

По предварительным подсчетам, размер нанесенного государству ущерба составляет более 1,7 млн ​​гривен.

Следствие инкриминирует участникам схемы ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).

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Темы: УкрзализныцякриптовалютаЖитомирская область
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