Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подпольная майнинг-ферма обворовала "Укрзализныцю" более чем на миллион грн

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 18:05
фото прессслужбы УЗ

Правоохранители разоблачили подпольную майнинг-ферму, организованную на мощностях "Укрзализныци", которая нанесла ущерб государству, по предварительным данным, на 1,7 млн грн.

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Служебные лица Укрзализныци, вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также путем незаконного отбора значительных объемов электроэнергии из сетей Укрзализныци".

Детали: Майнинг-ферма размещалась в Житомирской области. Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптовалюты: 60 видеокарт с блоками питания, жесткий диск и 2 интернет приемника.

По предварительным подсчетам, размер нанесенного государству ущерба составляет более 1,7 млн ​​гривен.

Следствие инкриминирует участникам схемы ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: УкрзализныцякриптовалютаЖитомирская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Укрзализныця
"Укрзализныця" в августе нарастила объем перевозок: наибольший прирост в агросекторе
В Тернопольской области сошли вагоны: движение ряда поездов ограничено
Укрзализныця построила два участка маршрута на границе с Румынией
Последние новости
09:19
Регионы: ВСУ отбили атаки с трех сторон на Луганщине, россияне обстреляли с С-300 Харьковщину
08:34
фотоПВО сбила все 5 "Калибров", выпущенных по Днепру
08:22
Берлин согласился с кандидатурой нового посла Украины в Германии - СМИ
08:00
Легкоатлетка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" и повторила рекорд Украины
07:44
Пентагон основал "команду тигров", чтобы ускорить продажу оружия союзникам — WSJ
07:22
ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность
06:39
Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении
05:40
Россияне выпустили ракету по Харькову, прилетело у школы
04:41
СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила
03:55
Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы
Все новости...