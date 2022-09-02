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Партия власти Польши инициировала постановление о запрете выдачи виз россиянам

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 18:16

Депутаты от партии "Право и справедливость" подготовили проект постановления Сейма о прекращении выдачи виз россиянам.

Об этом пишет издание Niezalezna, сообщает "Европейская правда".

Как отметили политики на пресс-конференции, этот шаг необходим не только для того, чтобы сторонники войны в Украине также ощутили последствия, но и чтобы предотвратить разведывательную угрозу, которая в основном касается стран восточного фланга НАТО.

Депутаты Каспер Плажинский и Петр Полак заявили, что страны восточного фланга НАТО, включая Польшу, больше всего страдают из-за проникновения "разного рода странных людей с российской стороны" и разведывательной деятельности.

"Польша, как и другие страны Центральной Европы – Балтии, скандинавские страны, решительно выступает за прекращение визового и туристического движения с Россией. Не может быть так, чтобы россияне свободно приезжали в страны Европы, в наши города, столицу, чтобы отдохнуть" – говорил Плажинский.

Он утверждал, что подавляющее большинство российского общества одобряет вторжение в Украину. "Именно поэтому сегодня мы выступили с инициативой в комитете по делам ЕС принять на следующем заседании проект постановления Сейма о поддержке политики правительства в этом вопросе и поддержке других стран нашего региона, которые также поддерживают такую ​​политику", - сказал депутат.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку проекта постановления оппозицией.

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Плажинский сообщил, что заседание комитета по делам ЕС намечено на 14 сентября. Политик добавил, что если проект постановления будет принят комитетом, Сейм может проголосовать за него на следующем заседании 16 сентября.

В проекте депутаты "ПиС", в частности, написали, что "Сейм Республики Польша поддерживает действия польского правительства на международной арене, направленные на прекращение выдачи виз для россиян. Государства ЕС и институты ЕС должны быть солидарны с атакованными и против нападающих. Сейм Республики Польша призывает премьер-министра по поводу дальнейших действий по этому делу, а также обращается ко всем политическим силам Польши с призывом поддержать усилия польского правительства", - объявляет проект постановления.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава однозначно выступает за то, чтобы граждане РФ не могли путешествовать в ЕС.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

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Темы: Польша
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