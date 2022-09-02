Оккупанты пытаются прорваться на Бахмутском направлении, задействовали "кадыровцев" - Генштаб

Захватчики продолжают безуспешно атаковать по всей линии фронта, в частности, на Бахмутском направлении отражены атаки в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, "кадыровцы" пытаются продвинуться в направлениях Зайцево и Майорск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Враг пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

В частности, ночью и утром были нанесены 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых из зенитного ракетного комплекса С-300. Также, по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых - кассетными боеприпасами. Нанесены 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледар, Победа, Зайцево.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. В городе Брест обнаружена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил РФ, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

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На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться в глубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб.

Осуществил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяже.

Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении ударам подверглись населенные пункты Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское. Благодаря слаженным действиям сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.

На Новопавловском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка.

ВСУ успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного.

Корабельная группировка захватчиков в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по разведке и блокированию гражданского судоходства.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.