Первые результаты: САП и НАБУ объявили 8 подозрений за 13 млрд убытков "Укрнафты"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили завладение свыше 13 миллиардов гривен средств "Укрнафты", о подозрении сообщено 8 лицам.

Источник: САП, Центр противодействия коррупции

Дословно: "2 сентября 2022 года прокурорами САП и детективами НАБУ восьми людям сообщили о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" на сумму почти 13 миллиардов гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Укрнафта", в том числе исполняющим обязанности председателя правления и начальниками двух структурных подразделений предприятия (должности указаны на момент совершения преступления), которыми в нарушение требований действующего законодательства, предусматривающего осуществление предварительной оплаты за поставку нефти без ее осуществления в течение марта-августа 2015 года поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью свыше 10 млрд. гривен, которой должностные лица этих предприятий завладели, причинив убытки ПАО "Укрнафта" на указанную сумму.

Также установлено, что должностными лицами ПАО "Укрнафта" в июле 2015 года с коммерческим предприятием заключено 52 договора на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 2,5 млрд. гривен в пользу ПАО "Укрнафта", которым в свою очередь авансом произведена оплата в полном объеме.

Однако в дальнейшем ПАО "Укрнафта" заключены дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не поставило, а уплаченными авансом денежными средствами должностные лица коммерческого предприятия завладели и в дальнейшем перечислили на счета предприятий-нерезидентов".

Детали: Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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Указанные действия наказываются лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Центре противодействия коррупции отметили, что это первые результаты нового руководителя САП Александра Клименко, назначенного в конце июля.

"Экс-директор НАБУ Артем Сытник еще в феврале 2020 года сообщал о том, что проекты подозрения направлены в САП на согласование. Однако в САП подозрения не согласовали и вернули с замечаниями. После этого все утихло. И только с назначением Клименко дело получило новое дыхание", – рассказали в организации.

Там выразили надежду, что с приходом нового руководителя САП начнется настоящая деолигархизация, "когда олигархов и их подельников наконец-то привлекут к ответственности и заставят вернуть все нанесенные государству убытки с процентами".

Что предшествовало: 28 июля руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.