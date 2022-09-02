Оккупанты посчитали ущерб от взрывов на военных объектах в Крыму
Пятница, 2 сентября 2022, 20:33
По данным оккупантов, предварительный ущерб от взрывов на российских военных объектах в Сакском и Джанкойском районах Крыма оценен в 700 миллионов рублей.
Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в эфире российского государственного телеканала в Крыму "Миллет", сообщает Крым.Реалии
Прямая речь: "Общий объем ущерба, который мы направили (для получения субсидии) в правительство Российской Федерации, составляет более 700 млн рублей. Деньги на поддержку будут выделены".
Детали: Оценку ущерба планируют завершить на следующей неделе, уточнил он.
Всего, по данным Аксенова, пострадало более 4 тысяч объектов.
Предыстория:
- В последние недели в оккупированном Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это сбитием "украинских беспилотников" и "работой ПВО".
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли зрывы, там Россия потеряла ориентировочно 9 самолетов. Оккупанты говорили о нарушении правил пожарной безопасности.
- 16 августа в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, также была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд. В Минобороны РФ заявили о диверсии.
- Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму "причастно элитное украинское военное подразделение".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня пошаговая демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией, а президент Владимир Зеленский поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по-максимуму.
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