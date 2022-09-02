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Оккупанты посчитали ущерб от взрывов на военных объектах в Крыму

Пятница, 2 сентября 2022, 20:33
Оккупанты посчитали ущерб от взрывов на военных объектах в Крыму
дым в районе села Майское Джанкойского района 16 августа, фото AFP via Getty Images

По данным оккупантов, предварительный ущерб от взрывов на российских военных объектах в Сакском и Джанкойском районах Крыма оценен в 700 миллионов рублей.

Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в эфире российского государственного телеканала в Крыму "Миллет", сообщает Крым.Реалии

Прямая речь: "Общий объем ущерба, который мы направили (для получения субсидии) в правительство Российской Федерации, составляет более 700 млн рублей. Деньги на поддержку будут выделены".

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Детали: Оценку ущерба планируют завершить на следующей неделе, уточнил он.

Всего, по данным Аксенова, пострадало более 4 тысяч объектов.

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