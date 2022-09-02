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Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 20:47
Eric Mamer, фото Anadolu Agency via Getty Images

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

"Объявление "Газпрома" сегодня днем ​​о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за ложных оснований, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер в Twitter.

Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

ам утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

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Темы: газЕвропаРосcия
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