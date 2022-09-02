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Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 20:47
Еврокомиссия: Газпром лжет о поломке на Северном потоке
Eric Mamer, фото Anadolu Agency via Getty Images

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

"Объявление "Газпрома" сегодня днем ​​о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за ложных оснований, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер в Twitter.

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Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

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ам утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла по разъемам клеммных соединений кабельных линий.

Ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная со среды, чтобы провести техническое обслуживание на едином рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Темы: газЕвропаРосcия
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