Омбудсмен о Еленовке: Россия подчищает доказательства военного преступления
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия скроет следы военного преступления в Еленовке – и только тогда допустит представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в колонию, где 29 июля погибли взятые в плен украинские бойцы.
Источник: Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки"
Прямая речь: "Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.
У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, которые есть в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".
Взрыв был внутри здания, это никакая не ракета была".
Детали: Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Еленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.
"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне – ред.) уберут все доказательства военного преступления", – предположил Лубинец.
Он констатировал, что Россия не выполняет свои обязательства, а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.
По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".
По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который состоялся 1 сентября.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки.
- Минобороны РФ 31 июля заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
- Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.
- CNN после расследования событий в оккупированной Еленовке пришло к выводу, что российская версия событий об ударе Украины из HIMARS неправдива: в помещении был сильный пожар, а признаков взрыва не видно.