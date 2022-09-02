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Омбудсмен о Еленовке: Россия подчищает доказательства военного преступления

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 21:13
Омбудсмен о Еленовке: Россия подчищает доказательства военного преступления
Колония в Еленовке после пожара, фото CNN

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия скроет следы военного преступления в Еленовке – и только тогда допустит представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в колонию, где 29 июля погибли взятые в плен украинские бойцы.

Источник: Дмитрий Лубинец в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.

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У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, которые есть в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".

Взрыв был внутри здания, это никакая не ракета была".

Детали: Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Еленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.

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"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне – ред.) уберут все доказательства военного преступления", – предположил Лубинец.

Он констатировал, что Россия не выполняет свои обязательства, а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.

По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".

По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который состоялся 1 сентября.

Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки.
  • Минобороны РФ 31 июля заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.
  • Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.
  • CNN после расследования событий в оккупированной Еленовке пришло к выводу, что российская версия событий об ударе Украины из HIMARS неправдива: в помещении был сильный пожар, а признаков взрыва не видно.

Темы: пленныеООНвойнаомбудсмен
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