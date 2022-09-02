Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пожар, начавшийся в Сумской области из-за обстрелов, зацепил Россию – Живицкий

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 22:58
Пожар, начавшийся в Сумской области из-за обстрелов, зацепил Россию – Живицкий
Последствия обстрела Сумщины, фото Дмитрия Живицкого

Лесной пожар, который после обстрела россиян произошел 2 сентября в Краснопольской общине Сумской области, задел и территорию России.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: За день 2 сентября россияне выпустили полсотни мин и снарядов Краснопольщины.

Реклама:

Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.

Прямая речь: "Пожар не было возможности погасить, ведь пылало на самом "0" и был велик риск для спасателей.

Но сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего обстрела.

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Сейчас (около 22:30 – ред.) на нашей территории пожара нет".

Предыстория: Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов продолжался с 11 утра.

Темы: Сумская областьпожаробстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: