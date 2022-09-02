Пожар, начавшийся в Сумской области из-за обстрелов, зацепил Россию – Живицкий

Лесной пожар, который после обстрела россиян произошел 2 сентября в Краснопольской общине Сумской области, задел и территорию России.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: За день 2 сентября россияне выпустили полсотни мин и снарядов Краснопольщины.

Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.

Прямая речь: "Пожар не было возможности погасить, ведь пылало на самом "0" и был велик риск для спасателей.

Но сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего обстрела.

В общей сложности на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Сейчас (около 22:30 – ред.) на нашей территории пожара нет".

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Предыстория: Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов продолжался с 11 утра.