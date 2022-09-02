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Минюст теперь будет проверять репутацию покупателей СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 23:07
Денис Малюська, фото Радио Свобода

Министерство юстиции получило полномочия проводить проверку деловой репутации покупателя или потенциального покупателя средства массовой информации.

Источник: Минюст

Дословно: "Во время заседания правительства Кабмин внес изменения в положение о Министерстве юстиции Украины, в соответствии с которыми Минюст получил полномочия проводить проверку деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

Это позволит обеспечить реализацию закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)"".

Детали: Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что на основании обращения покупателя или потенциального покупателя СМИ ведомство будет проводить проверку деловой репутации такого приобретателя.

"То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации. В дальнейшем результаты такой проверки будут направляться Совету национальной безопасности и обороны Украины и сообщаться соответствующему покупателю СМИ", – сказал Малюська.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.
  • В ноябре из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов.

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Темы: МинюстСМИолигархи
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