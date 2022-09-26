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Блинкен: США четко сказали РФ "прекратить разговоры" о ядерном оружии

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 10:22

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты призвали российских чиновников "прекратить свободные разговоры" о потенциальном применении ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире CBS.

Блинкен заявил, что у Кремля есть ядерная "субординация", но нет уверенности, что кто-то скажет президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.

"И это - ахиллесова пята любых автократий. Обычно нет никого, у кого есть способность или желание говорить правду власти. И я думаю, что одна из причин того, что Россия оказалась в таком хаосе, в том, что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он делает неправильные вещи", - сказал госсекретарь.

В прошлую среду Путин объявил мобилизацию 300 тысяч резервистов и пригрозил ядерной войной, подчеркнув, что "это не блеф".

Блинкен назвал риторику Путина "безответственной" и добавил, что США выразили России свое беспокойство по поводу ее угроз.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что все мы действуем ответственно, особенно когда речь идет о такого рода свободной риторике. Мы очень четко заявили россиянам публично, а также в частном порядке, чтобы они прекратили свободные разговоры о ядерном оружии", - сказал Блинкен.

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На вопрос, общались ли Соединенные Штаты в частном порядке с Кремлем относительно угроз ядерной войны, госсекретарь ответил утвердительно.

"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и знала от нас, что последствия были бы ужасными. И мы дали ей это очень четко понять", - сказал он.

"У Владимира Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это прекратить ее. Если Россия прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, закончится Украина", - подчеркнул Блинкен.

Как и президент Джо Байден на прошлой неделе, Блинкен отказался поделиться конкретной информацией о том, как США будут реагировать на применение ядерного оружия. Однако он сказал, что администрация имеет план.

"Президент Байден был решительно настроен, что поскольку мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, поскольку мы делаем все возможное, чтобы сплотить другие страны для давления на Россию, мы также решительно настроены, чтобы эта война не расширялась, не становилась шире", - отметил Блинкен.

Напомним, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Темы: СШАРосcияядерное оружиеБлинкен
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