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"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 18:03
Фото иллюстративное

В России сторонников переговоров стало больше, чем сторонников боевых действий - опрос

После объявления мобилизации количество россиян, выступающих за начало переговорного процесса несколько выросло.

Источник: результаты опроса Левада-центра

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Дословно: "44% респондентов считают, что сейчас следует продолжать военные действия: 29% "определенно" в этом уверены, 15% - "скорее" в этом уверены.

Напротив, 48% опрошенных считают, что следует начать мирные переговоры. В августе за продолжение военных действий высказывались 48% опрошенных, за начало мирных переговоров - 44%".

 

"Меньше всего поддерживают продолжение боевых действий в группе 18-24 года - чуть больше четверти (26%). Наибольшая поддержка представлена среди опрошенных 55 лет и старше - 52%".

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Справка: Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 - 28 сентября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится дома у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

Предыстория:

  • В начале августа другой опрос в России показал, что за продолжение военной операции высказалось 52% опрошенных, а за переход к мирным переговорам - 38%.

Темы: социологияРосcиявойна
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