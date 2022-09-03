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ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 07:22
ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность
ФОТО: GETTY

Россия пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, что является намеренным затмением реальности.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является намеренным затмением реальности".

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Детали: Российские и марионеточные официальные лица укрепляют свои позиции по украинскому контрнаступлению, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.

При этом российские блоггеры усилили распространение ложных информационных нарративов о контрнаступлении 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным. ISW отмечает, что россияне, вероятно, продолжат распространять эти нарративы, чтобы использовать украинское оперативное молчание.

Российские силы продолжали наносить удары по украинским тылам вдоль наземных коммуникаций GLOC и, возможно, усиливали южную ось, перераспределяя технику из российских тыловых районов на Донбассе и Крыму.

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Предыстория: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Темы: войнаРосcияРосcия
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