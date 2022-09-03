Оккупанты потеряли еще более 60 танков и бронированных машин
Суббота, 3 сентября 2022, 09:50
Российские оккупационные войска в сутки потеряли 25 танков и 37 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09:
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- личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2034 (+25) ед,
- боевых бронированных машин 4403 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 1134 (+8) ед,
- РСЗО – 293 (+4) ед,
- средства ПВО - 153 (+0) ед,
- самолетов – 235 (+1) ед,
- вертолетов – 205 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
- крылатые ракеты - 203 (+5),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) ед,
- специальная техника – 105 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.