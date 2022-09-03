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Оккупанты потеряли еще более 60 танков и бронированных машин

Роман ПетренкоСуббота, 3 сентября 2022, 09:50
российский танк, фото командования "север"

Российские оккупационные войска в сутки потеряли 25 танков и 37 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.09:

  • личного состава – около 49050 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2034 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин 4403 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 1134 (+8) ед,
  • РСЗО – 293 (+4) ед,
  • средства ПВО - 153 (+0) ед,
  • самолетов – 235 (+1) ед,
  • вертолетов – 205 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
  • крылатые ракеты - 203 (+5),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) ед,
  • специальная техника – 105 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Темы: войнаРосcия
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