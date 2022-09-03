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Зенитчики сбили "Аллигатора" россиян на Донетчине

Роман ПетренкоСуббота, 3 сентября 2022, 11:49
РОССИЙСКИЙ KA-52, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В Донецкой области 3 сентября Воздушные силы ВСУ сбили КА-52 "Аллигатор" в Донецкой области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Напомним: Противовоздушная оборона 2 сентября уничтожила 5 беспилотников врага, утром субботы отразила ракетный удар по Днепру, боевая авиация успешно применяет раекты HARM на фронте.

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Темы: Донецкая областьВооруженные силы
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