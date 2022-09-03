На "референдум" на Николаевщине готовы прийти до 10% людей – Ким

На "референдум" в Снигиревке Николаевской области, временно оккупированной российскими войсками, придет около 160 человек, считает глава ОВА Виталий Ким.

Источник: Ким в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Кима: "Давайте так – около 8-10% сказали, что они придут. Это еще неизвестно, что они скажут. Это из 2 тысяч 160 человек придет и "референдум" проведут, но будет выглядеть не очень.

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А подвоз в Снигиревку "титушек", или как их там называют, тоже опасен. Никто не хочет ехать в Снигиревку для массовки. У них с этим есть некоторые проблемы".

Детали: Ким добавил, что в городе на сегодня ситуация остается удовлетворительной.

По словам главы ОВА, до войны в Снигиревке проживало около 12 тысяч человек, осталось около 2 тысяч жителей.

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Напомним: Еще в апреле ГУР сообщало, что в Снигиревке готовят "референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму.