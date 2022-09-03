Защитники максимально укрепляют все участки границы с Беларусью – пограничники

Силы обороны Украины максимально укрепляют все участки границы с Беларусью, увеличивают обороноспособность подразделений и постоянно наблюдают за подступами к украинской границе.

Источник: Госпогранслужба в Facebook

Детали: Сообщается, что на границе в пределах Чернобыльской зоны пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.

Также они постоянно мониторят подступы к границе.

Прямая речь главы ГПСУ Сергея Дейнеко: "Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь разрешила подразделениям вооруженных сил Российской Федерации совершить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. В настоящее время граница в Зоне отчуждения укреплена".