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Защитники максимально укрепляют все участки границы с Беларусью – пограничники

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 13:00
Скриншот из видео ГПСУ

Силы обороны Украины максимально укрепляют все участки границы с Беларусью, увеличивают обороноспособность подразделений и постоянно наблюдают за подступами к украинской границе.

Источник: Госпогранслужба в Facebook

Детали: Сообщается, что на границе в пределах Чернобыльской зоны пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.

Также они постоянно мониторят подступы к границе.

Прямая речь главы ГПСУ Сергея Дейнеко: "Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь разрешила подразделениям вооруженных сил Российской Федерации совершить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. В настоящее время граница в Зоне отчуждения укреплена".

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Темы: БеларусьграницаПограничная служба
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