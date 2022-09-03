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Экс-генсек НАТО: в интересах США – чтобы война скорее закончилась победой Украины

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 14:30
Экс-генсек НАТО: в интересах США – чтобы война скорее закончилась победой Украины
Андерс Фог Расмуссен. Фото Getty Images

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не сомневаться с помощью Украины в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир – из соображений, что это в интересах самих Соединенных Штатов.

Свои аргументы он приводит в комментарии для издания Foreign Policy, пишет "Европейская правда".

Расмуссен отмечает, что нападение РФ на Украину актуализировало вопросы обороны для правительств европейских стран, а Финляндию и Швецию подтолкнуло к вступлению в НАТО.

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"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также засвидетельствовала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя все более агрессивно", – пишет генсек.

Он отмечает, что главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.

"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", – аргументирует Расмуссен, напомнив, что сам вовлечен в разработку идей гарантий для Украины как председатель рабочей группы, по приглашению Владимира Зеленского.

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"Работа группы еще продолжается, но уже сейчас ясно одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей российской агрессии будет военно сильная Украина. Поэтому США и союзники должны предоставить все, что Украине нужно для защиты её независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого – лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине", – подчеркивает бывший генсек.

Он отмечает, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение, поскольку сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.

"Приближается сложная зима и единство стран Запада предстанет перед испытаниями. Но Запад должен удвоить усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина одержит и победу, и дальнейший мир. Если потерпеть в этом неудачу – автократы во всем мире будут радоваться", – аргументирует Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, в августе около 20 бывших дипломатов США, военных и экспертов в общей колонке призвали Байдена не медлить с помощью Украине, отмечая, что в войне РФ против Украины наступает решающий момент, и на кону в том числе – жизненно важные интересы Соединенных Штатов.

Темы: НАТОСШАУкраинаРосcия
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