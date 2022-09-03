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"Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ: проиграло "Заре"

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 15:36
Динамо потерпело второе поражение подряд в УПЛ: проиграло Заре
фото УПЛ

"Динамо" потерпело второе поражение в двух матчах нового розыгрыша украинской Премьер-лиги, уступив в Киеве луганской "Заре".

Источник: Суспільне спорт

Детали: После вылета из квалификации Лиги чемпионов "динамовцы" вернулись в Украину. Но начали выступления на внутренней арене с разгрома от "Днепра-1" 28 августа, потерпев одно из своих крупнейших поражений в чемпионате Украины.

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Во втором туре киевлян ожидала встреча с "Зарей". Для "Динамо" этот матч должен был стать первым, сыгранным в Киеве с начала полномасштабного российского вторжения. При этом "Динамо" подходило к поединку в статусе номинальных гостей.

"Заря" же начала сезон в чемпионате с двух подряд побед – над "Ворсклой" (3:1) и "Львовом" (3:2). К матчу против "Динамо" команда подходила на второй строчке в УПЛ, уступая одним очком "Шахтеру" и проведя на одну игру меньше.

Уже на седьмой минуте счет открыли номинальные хозяева. Отличился бывший форвард "Динамо" Назарий Русин, только прошлым летом покинувший столичный клуб на полноценной основе.

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На перерыв команды уходили при преимуществе "Зари" в два гола. С результативной передачи Вячеслава Чурко свой второй гол в новой кампании забил Дмитрий Мишнев.

Еще три гола в поединке выпали на вторую 45-минутку. Владислав Ванат сократил отставание незадолго после перерыва, однако Владимир Бражко восстановил разницу в два мяча.

На 83-й минуте "Динамо" благодаря голу Виталия Буяльского приблизилось к спасительной ничьей, но не сумело восстановить паритет. В итоге победа номинальных хозяев со счетом 3:2.

Таким образом, "Динамо" впервые с лета 2020 года потерпело два подряд поражения в чемпионате УПЛ.

Киевляне потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах. Серия поражений команды тянется с 17 августа, когда "Динамо" проиграло первый матч отбора Лиги чемпионов "Бенфике".

"Динамо" занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Луческу – одна из шести команд Премьер-лиги, до сих пор не набиравшая очков в новом розыгрыше чемпионата.

Темы: футбол
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