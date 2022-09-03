"Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ: проиграло "Заре"

"Динамо" потерпело второе поражение в двух матчах нового розыгрыша украинской Премьер-лиги, уступив в Киеве луганской "Заре".

Источник: Суспільне спорт

Детали: После вылета из квалификации Лиги чемпионов "динамовцы" вернулись в Украину. Но начали выступления на внутренней арене с разгрома от "Днепра-1" 28 августа, потерпев одно из своих крупнейших поражений в чемпионате Украины.

Во втором туре киевлян ожидала встреча с "Зарей". Для "Динамо" этот матч должен был стать первым, сыгранным в Киеве с начала полномасштабного российского вторжения. При этом "Динамо" подходило к поединку в статусе номинальных гостей.

"Заря" же начала сезон в чемпионате с двух подряд побед – над "Ворсклой" (3:1) и "Львовом" (3:2). К матчу против "Динамо" команда подходила на второй строчке в УПЛ, уступая одним очком "Шахтеру" и проведя на одну игру меньше.

Уже на седьмой минуте счет открыли номинальные хозяева. Отличился бывший форвард "Динамо" Назарий Русин, только прошлым летом покинувший столичный клуб на полноценной основе.

На перерыв команды уходили при преимуществе "Зари" в два гола. С результативной передачи Вячеслава Чурко свой второй гол в новой кампании забил Дмитрий Мишнев.

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Еще три гола в поединке выпали на вторую 45-минутку. Владислав Ванат сократил отставание незадолго после перерыва, однако Владимир Бражко восстановил разницу в два мяча.

На 83-й минуте "Динамо" благодаря голу Виталия Буяльского приблизилось к спасительной ничьей, но не сумело восстановить паритет. В итоге победа номинальных хозяев со счетом 3:2.

Таким образом, "Динамо" впервые с лета 2020 года потерпело два подряд поражения в чемпионате УПЛ.

Киевляне потерпели четвертое поражение подряд во всех турнирах. Серия поражений команды тянется с 17 августа, когда "Динамо" проиграло первый матч отбора Лиги чемпионов "Бенфике".

"Динамо" занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Луческу – одна из шести команд Премьер-лиги, до сих пор не набиравшая очков в новом розыгрыше чемпионата.