ЕС полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Discussed the situation at the #Zaporizhzhia nuclear power plant with @iaeaorg Director General @rafaelmgrossi



The EU fully supports IAEA’s work and efforts.