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ЕС полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - Мишель

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 17:41
ЕС полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - Мишель
Шарль Мишель, фото Getty Images

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ. Их мужество и профессионализм в выполнении первой миссии на ЗАЭС поражают", - написал Мишель.

"Россия поставила мир под угрозу. Обеспечение ядерной безопасности является ключевым: продолжение присутствия МАГАТЭ на станции необходимо", - добавил он.

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Напомним, 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.

Он заявил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

По его словам, перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил и члены миссии не могли поговорить с военными.

Руководитель МАГАТЭ отрицает, что российские представители как-то влияли на действия миссии во время визита.

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Темы: ЕСМАГАТЭЗАЭС
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