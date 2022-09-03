Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - Мишель

"Европейская правда"Суббота, 3 сентября 2022, 17:41
Шарль Мишель, фото Getty Images

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ. Их мужество и профессионализм в выполнении первой миссии на ЗАЭС поражают", - написал Мишель.

"Россия поставила мир под угрозу. Обеспечение ядерной безопасности является ключевым: продолжение присутствия МАГАТЭ на станции необходимо", - добавил он.

Напомним, 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.

ВИДЕО ДНЯ

Он заявил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

По его словам, перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты вывели по крайней мере часть своих сил и члены миссии не могли поговорить с военными.

Руководитель МАГАТЭ отрицает, что российские представители как-то влияли на действия миссии во время визита.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЕСМАГАТЭЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоРоссияне с РСЗО стреляют с территории Запорожской АЭС – The Insider

ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW

Украинская авиация 24 раза ударила по опорным пунктам и скоплениям врага – ОК "Юг"

США не питают надежд, что Путин готов закончить войну

Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе – Зеленский

фото, дополнено от 15:56В центре Чернигова на выставке сработал гранатомет: пострадали 4 ребенка

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЕС
Президент Евросовета призвал ЕС немедленно решить вопрос цен на российские энергоносители
В ЕС заявили, что готовы к полному прекращению поставок российского газа
В ЕС заявили, что Россия должна соблюдать энергетические контракты
Последние новости
09:21
Германия предоставит 200 млн евро помощи Украине для переселенцев
09:04
ВСУ ликвидировали почти 500 российских вояк в сутки
08:50
Разведка Британии: войска РФ испытывают проблемы с оплатой "службы" в Украине
08:33
видеоРоссияне с РСЗО стреляют с территории Запорожской АЭС – The Insider
07:52
фотоДнепропетровщина: по Никопольскому району враг ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии
07:13
ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов – сводка
06:55
В Николаевской области прогремели взрывы – СМИ
06:08
Германия обещает Украине €200 млн помощи внутренним переселенцам
05:10
ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW
04:10
Трамп назвал Байдена "врагом государства" – СМИ
Все новости...