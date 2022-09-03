Зеленский похвалил Воздушные силы за хороший результат

Президент Владимир Зеленский отметил хороший результат украинских Воздушных сил в субботу и поблагодарил военных.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда.

Каждый такой результат – спасенные жизни наших граждан, это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства.

И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора".

Детали: Зеленский заверил, что украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы "каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированных территориях были обезврежены".

"Я хочу поблагодарить наших воинов, которые это обеспечивают. Сегодня, в частности, хочу отметить бойцов 55 артиллерийской бригады на донецком направлении за точный огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и СБУ за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - сказал президент.

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Что предшествовало: В субботу подразделениями противовоздушной обороны украинских войск по разным направлениям уничтожен один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

Также в субботу Вооруженные силы нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, уничтожили объект размещения личного состава противника.

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