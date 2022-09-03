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Зеленский похвалил Воздушные силы за хороший результат

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 21:19
Зеленский похвалил Воздушные силы за хороший результат
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил хороший результат украинских Воздушных сил в субботу и поблагодарил военных.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил – сбитые "Калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда.

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Каждый такой результат – спасенные жизни наших граждан, это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства.

И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора".

Детали: Зеленский заверил, что украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы "каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированных территориях были обезврежены".

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"Я хочу поблагодарить наших воинов, которые это обеспечивают. Сегодня, в частности, хочу отметить бойцов 55 артиллерийской бригады на донецком направлении за точный огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и СБУ за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - сказал президент.

Что предшествовало: В субботу подразделениями противовоздушной обороны украинских войск по разным направлениям уничтожен один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

Также в субботу Вооруженные силы нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, уничтожили объект размещения личного состава противника.

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Темы: Зеленскийвойнаавиа
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