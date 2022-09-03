В Белом доме считают, что РФ готовится провести "референдумы" в сентябре
В США видят признаки того, что Россия собирается провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.
Источник: спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь"
Прямая речь: "Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце.
Это их способ добиться какого-то подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не достигли нужных успехов, потому что они пытаются достичь их политически".
Детали: По словам Кирби, подобные "референдумы" - это "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".
Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым и новым опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенной страной.
Предыстория:
- По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
- В этих областях оккупанты создали "избирательную комиссию" для проведения так называемого "референдума" о вхождении захваченных районов области в состав России. Также российские оккупанты развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение Херсонской области к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.
- По данным российского издания "Медуза", россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.
- 7 августа президент Украины Владимир Зеленский предупреждал: "Если российские оккупационные силы решатся провести хотя бы один псевдореферендум на оккупированных территориях Украины, какая бы то ни было возможность переговоров с Россией будет закрыта".
- По данным разведки, фейковое волеизъявление может не состояться во всех временно оккупированных районах Украины из-за неудач российской армии.