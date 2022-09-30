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В Пентагоне создадут новое командование для вооружения Украины - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 10:37
Getty Images

Пентагон планирует создать новое командование, которое будет координировать оснащение и обучение украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.

Речь идет об упорядочении системы подготовки и помощи, которая была создана "на лету" после российского вторжения в феврале. По словам нескольких военных и представителей администрации, система будет подчинена единому новому командованию, которое будет базироваться в Германии и возглавляться высокопоставленным американским генералом.

Генерал Кристофер Г. Каволи, самый высокий американский офицер в Европе, недавно представил предложение с описанием изменений министру обороны Ллойду Остину, сообщили официальные лица. Остин и его главные помощники рассматривают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели, сказали высокопоставленные американские чиновники, добавив, что Белый дом и Пентагон одобряют этот подход.

Новое командование сигнализирует об ожиданиях Соединенных Штатов, что угроза со стороны России для Украины и ее соседей будет сохраняться в течение многих лет, заявили нынешние и бывшие высокопоставленные американские чиновники.

"Это признает реальность важной миссии по предоставлению безопасности помощи нашим украинским партнерам. Это также создаст формальную структуру безопасности, которой могут придерживаться наши союзники и партнеры, передавая свое оборудование и подготовку в руки украинцев", - сказал адмирал Джеймс Г. Ставридис, бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Генерал Дэвид Х. Петреус, бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, согласился с этим мнением. "Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, - сказал он, - учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО".

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Новое командование, которое будет подчиняться генералу Каволи, будет выполнять решения, принятые Контактной группой по вопросам обороны Украины, коалицией 40 стран, которую Министерство обороны США создало после российского вторжения с целью удовлетворения потребностей и запросов Украины. На этой неделе в Брюсселе состоялась встреча высших военных должностных лиц стран-членов группы.

К миссии будет привлечено около 300 человек, она будет располагаться в Висбадене (Германия), штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе. Значительная часть подготовки украинских солдат на американских системах вооружения уже происходит там или поблизости.

Изменения, которые имеют целью придать формальную структуру тому, что было импровизировано с начала войны, примерно моделируют усилия США по подготовке и оказанию помощи в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий.

Предложение возникло в этом году у генерала Тода Д. Уолтерса, предшественника генерала Каволи, и было доработано после того, как генерал Каволи принял командование в июле.

Как сообщалось, в последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Темы: СШАУкраинаоружие
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