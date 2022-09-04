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NASA снова отложило запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 01:48
фто: twitter NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снова отложило испытательный запуск ракеты на Луну.

Источник: NASA

Дословно: "Команда столкнулась с утечкой жидкого водорода при загрузке топлива в базовую степень ракеты Space Launch System".

Детали: Как сообщает NASA, многократные попытки устранения неисправностей не решили проблему. Поэтому запуск вторично за неделю пришлось отложить.

Инженеры NASA продолжают работу над сбором дополнительных данных относительно возникшей проблеме.

Что предшествовало: 29 августа NASA готовилось запустить ракету Artemis в рамку первой миссии на Луну через пять десятилетий, однако из-за проблем с двигателем запуск пришлось перенести.

Позже сообщалось, что в субботу NASA снова попытается запустить свою ракету в испытательный полет после того, как неисправность двигателя заставила перенести запуск.

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