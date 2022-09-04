ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские военные ограниченными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.

Источник: ISW

Детали: Кремль может активизировать самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.

Реклама:

Пока Кремль не задерживал блоггеров за их публикации.

Ключевые выводы аналитиков института:

Представители Украины заявили, что продолжающееся украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий.

Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.

Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и что украинские войска сосредотачиваются на нанесении ударов по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль Южного направления.

Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области.

Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк.

Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения в западной Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск.

Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации.

Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины.