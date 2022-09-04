ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские военные ограниченными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.

Источник: ISW

Детали: Кремль может активизировать самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.

Пока Кремль не задерживал блоггеров за их публикации.

Ключевые выводы аналитиков института: