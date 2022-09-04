ВСУ локализованными атаками на Запорожье сдерживают развертывание вражеских войск – ISW
Воскресенье, 4 сентября 2022, 05:10
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские военные ограниченными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.
Источник: ISW
Детали: Кремль может активизировать самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.
Пока Кремль не задерживал блоггеров за их публикации.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Представители Украины заявили, что продолжающееся украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий.
- Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.
- Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и что украинские войска сосредотачиваются на нанесении ударов по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль Южного направления.
- Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области.
- Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк.
- Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения в западной Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск.
- Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации.
- Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины.