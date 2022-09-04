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Зеленский написал о "наследии" Джонсона, тот назвал его героем

Воскресенье, 4 сентября 2022, 10:05

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что новый премьер Британии сохранит "наследие" Бориса Джонсона в борьбе с "российским варварством".

Об этом президент написал в материале для  The Mail on Sunday, пишет "Европейская правда".

"За несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с "любым британским премьер-министром, мужчиной или женщиной". Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено", – написал Владимир Зеленский.

Он похвалил Бориса Джонсона за быструю и решительную поддержку Украины в войне с агрессором. "При каждой нашей встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: Что еще? Что тебе еще нужно? Это стало нашим девизом, гарантируя эффективный прогресс. Поверьте, не так многие политики готовы это сделать", - написал Зеленский.

Он отметил, что Борис Джонсон стал для него другом, а украинцы из благодарности даже дали ему украинское прозвище – Джонсонюк.

"Я с гордостью хочу еще раз сказать, что в это тяжелое время Великобритания стояла с нами бок о бок, как самый дорогой друг и ближайший союзник. Как президент я осознаю, что политика и действия правительства воплощают волю общества", - отметил Зеленский.

Борис Джонсон отреагировал на публикацию Зеленского в своем Twitter благодарностью за "добрые слова".

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"Поддержка Великобританией Украины и ее народа непоколебима, и мы будем продолжать поддерживать вас против войны Путина. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", - написал Джонсон.

Как сообщалось, члены Консервативной партии Великобритании в пятницу вечером завершили голосование за нового лидера.

Ожидается, что имя нового премьера станет известно в понедельник, 5 сентября.

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

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