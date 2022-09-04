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Стефанишина настаивает на запрете виз ЕС для россиян: За войну там 76%

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 11:05

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции настаивает на необходимости визового запрета для граждан РФ в связи с их поддержкой войны в Украине.

Об этом Стефанишина заявила в воскресенье в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Запрет выдачи виз россиянам будет холодным душем. Войну против Украины поддерживают 76%; только 17% выступают против (последний опрос Левады). Необходимо прекратить приветствовать россиян, когда их ракеты разрушают города, а Кремль запускает самый большой энергетический кризис за последние десятилетия", - подчеркнула вице-премьер.

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Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценивает решение министров при условии, что оно будет должным образом выполнено.

Темы: ЕСРосcиявизы
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