Воздушные силы уничтожили 2 российские ракеты

Утром воскресенья противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две российские ракеты.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К ".

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Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Детали: В частности, около 06.00 часов воскресенья в небе над Николаевщиной ПВО сбила крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенную российским многофункциональным истребителем СУ-35.

Другая ракета была уничтожена в районе Кривого Рога.

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Детали: Также отмечается, что противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности, гражданские объекты в областных центрах.