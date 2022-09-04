Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы уничтожили 2 российские ракеты

Валентина РоманенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 11:19
иллюстрация Воздушных сил

Утром воскресенья противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две российские ракеты.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К ".

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Детали: В частности, около 06.00 часов воскресенья в небе над Николаевщиной ПВО сбила крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенную российским многофункциональным истребителем СУ-35.

Другая ракета была уничтожена в районе Кривого Рога.

Детали: Также отмечается, что противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности, гражданские объекты в областных центрах.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент

ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский

фотоМужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

В ВСУ рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
Обстрел Харькова: ракета попала в ресторанный комплекс, возник большой пожар
Зеленская: Пока Британия считает копейки, мы считаем жертвы
ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет – генерал-майор
Последние новости
02:22
ОК "Юг": военные российского полка устроили бунт и отказались воевать
01:45
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"
01:24
Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2
00:26
Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА
23:51
В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку
23:44
Лучшее оружие РФ в Украине содержит низкотехнологичные компоненты – NYT
23:18
Украинские песни, вышедшие в августе: подборка
22:54
Зеленский: Оккупанты начали бежать из Крыма, это правильный выбор
22:38
Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент
22:24
ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский
Все новости...