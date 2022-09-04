Россияне ударили по элеватору в Николаевской области, уничтожили тысячи тонн зерна

Утром 4 сентября российские оккупанты атаковали Очаков Николаевской области, в результате чего уничтожили несколько тысяч тонн зерна.

Источник: заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в Facebook

Прямая речь Васькова: "В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.

Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы.

Также повреждены десятки домов.

Детали: По словам Васькова, пострадавших нет.