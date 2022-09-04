Россияне ударили по элеватору в Николаевской области, уничтожили тысячи тонн зерна
Воскресенье, 4 сентября 2022, 12:26
Утром 4 сентября российские оккупанты атаковали Очаков Николаевской области, в результате чего уничтожили несколько тысяч тонн зерна.
Источник: заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в Facebook
Прямая речь Васькова: "В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.
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Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы.
Также повреждены десятки домов.
Детали: По словам Васькова, пострадавших нет.
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