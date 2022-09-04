В России на похоронах Горбачева задержали несколько человек с антивоенными значками

В Москве в очереди людей, пришедших проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, задержали нескольких человек.

Источник: правозащитное издание ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Детали: В частности одну женщину задержали из-за высказывания с критикой силовиков, которое прозвучало в очереди.

Услышав фразу в их адрес, силовики направились к пришедшим на церемонию и стали искать человека, который ее произнес. Затем некий прапорщик попросил документы у сестры собеседницы ОВД-Инфо — женщина предоставила пенсионное удостоверение, которое силовик взял в руки.

В этот момент прапорщик увидел рядом пожилую женщину со значком "Нет войне" и велел своему коллеге задержать и ее. Затем, как передает собеседница ОВД-Инфо, силовик заявил: "Что, вы, смелые, тут кричали, а теперь боитесь нам слово сказать? Мы заберем бабушку, а вы сознавайтесь, кто это крикнул".

За престарелую женщину вступился молодой человек и попросил полицейских не задерживать пожилого человека. Он также был задержан.

В очереди также задержали девушку со значком "Нет войне" с символикой партии "Яблоко".

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По данным издания позже задержанных отпустили. Мужчину, высказавшегося в поддержку пожилой женщины, отпустили сразу. Женщину, критиковавшую росгвардейцев, отпустили без протокола. На двух женщин, задержанных из-за антивоенных значков, составили протоколы о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Что предшествовало: Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа — ему был 91 год.