Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России на похоронах Горбачева задержали несколько человек с антивоенными значками

Валентина РоманенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 12:47
фото, предоставленное "ОВД-Инфо" очевидцами

В Москве в очереди людей, пришедших проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, задержали нескольких человек.

Источник: правозащитное издание ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Детали: В частности одну женщину задержали из-за высказывания с критикой силовиков, которое прозвучало в очереди.

Услышав фразу в их адрес, силовики направились к пришедшим на церемонию и стали искать человека, который ее произнес. Затем некий прапорщик попросил документы у сестры собеседницы ОВД-Инфо — женщина предоставила пенсионное удостоверение, которое силовик взял в руки.

В этот момент прапорщик увидел рядом пожилую женщину со значком "Нет войне" и велел своему коллеге задержать и ее. Затем, как передает собеседница ОВД-Инфо, силовик заявил: "Что, вы, смелые, тут кричали, а теперь боитесь нам слово сказать? Мы заберем бабушку, а вы сознавайтесь, кто это крикнул".

За престарелую женщину вступился молодой человек и попросил полицейских не задерживать пожилого человека. Он также был задержан.

В очереди также задержали девушку со значком "Нет войне" с символикой партии "Яблоко".

ВИДЕО ДНЯ

По данным издания позже задержанных отпустили. Мужчину, высказавшегося в поддержку пожилой женщины, отпустили сразу. Женщину, критиковавшую росгвардейцев, отпустили без протокола. На двух женщин, задержанных из-за антивоенных значков, составили протоколы о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Что предшествовало: Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа — ему был 91 год.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент

ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский

фотоМужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

В ВСУ рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Росcия
Белый дом: Вопрос виз не нужно превращать в войну с российским народом
Премьер Эстонии: мир должен держать РФ в изоляции до деоккупации территорий Украины
Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"
Последние новости
03:20
Генерал США заговорил о "деимпериализации" России
02:22
ОК "Юг": военные российского полка устроили бунт и отказались воевать
01:45
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"
01:24
Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2
00:26
Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА
23:51
В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку
23:44
Лучшее оружие РФ в Украине содержит низкотехнологичные компоненты – NYT
23:18
Украинские песни, вышедшие в августе: подборка
22:54
Зеленский: Оккупанты начали бежать из Крыма, это правильный выбор
22:38
Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент
Все новости...