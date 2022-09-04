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Белый дом: Вопрос виз не нужно превращать в войну с российским народом

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 16:10
Белый дом: Вопрос виз не нужно превращать в войну с российским народом
ДЖОН КИРБИ, ФОТО GETTY IMAGES

США не считают необходимым вводить визовые ограничения против всех россиян в связи с войной России в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", сообщает "Европейская правда".

По его словам, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, поскольку этот инструмент позволяет привлекать к ответственности российского президента за его действия в Украине и его окружения, членов олигархии, сторонников режима, вовлеченных в войну.

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"Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ нужно обвинять. Это президент Путин и его кабинет, его режим насаждают эту незаконную и беспричинную войну в Украине, и сами россияне не должны в результате этого страдать", – сказал Кирби.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценивает решение министров при условии, что оно будет должным образом выполнено.

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Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы запрет на выдачу виз россиянам вошел в 8-ой санкционный пакет ЕС.

Темы: СШАвизыРосcия
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