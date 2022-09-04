Белый дом: Вопрос виз не нужно превращать в войну с российским народом

США не считают необходимым вводить визовые ограничения против всех россиян в связи с войной России в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", сообщает "Европейская правда".

По его словам, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, поскольку этот инструмент позволяет привлекать к ответственности российского президента за его действия в Украине и его окружения, членов олигархии, сторонников режима, вовлеченных в войну.

"Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ нужно обвинять. Это президент Путин и его кабинет, его режим насаждают эту незаконную и беспричинную войну в Украине, и сами россияне не должны в результате этого страдать", – сказал Кирби.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценивает решение министров при условии, что оно будет должным образом выполнено.

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы запрет на выдачу виз россиянам вошел в 8-ой санкционный пакет ЕС.