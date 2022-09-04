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Посол США завершил работу в России и покинул Москву

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 17:58
Джон Салливан. фото из Википедии

Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и покинул Москву.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве 4 сентября, пишет "Европейская правда".

"Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал за пять президентов США, включая должность заместителя государственного секретаря США", занимал руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США", - говорится в сообщении.

До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного по делам посольства США в Москве будет выполнять Элизабет Руд.

О предстоящем завершении работы посла США в России и его отъезде ранее не сообщалось.

Накануне Салливан представлял США на прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.

Как сообщалось, послом США в Эстонии может стать Джордж Кент, длительное время работавший в Украине.

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Темы: СШАРосcия
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