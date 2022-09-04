В Кельне российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины
Около двух тысяч преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест в немецком Кельне в воскресенье, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
04.09.2022— Tamerlan (@t9kv9k6MMeh6DxI) September 4, 2022
Pro-Russland Kundgebung in Köln#demonstration #BaerbockRuecktritt #Russland #ScholzRuecktritt #spazieren pic.twitter.com/udKPe3IMoB
Митинг был организован русскоязычными группами диаспоры в городе. Протестующие держали российские флаги или транспаранты с буквами НАТО, перечеркнутыми красной линией. Организаторы собирали пожертвования для поддержки якобы "сепаратистских сил" на Донбассе.
Организатор пророссийского мероприятия Елена Колбасникова повторила утверждение президента Путина о том, что вторжение России "защищает русскоязычных людей" на востоке Украины.
Напротив пророссийского митинга вышли несколько десятков контрпротестировщиков, также собравшихся в тени огромного готического собора Кельна. Они выражали поддержку Украине.
В Германии проживает около 3 миллионов человек русского этнического происхождения, многие из них сильно подвержены влиянию кремлевской пропаганды.
Хотя русская диаспора Германии огромна, пропутинских митингов с начала войны было относительно мало.
Ряды диаспоры РФ еще больше пополнились россиянами, покинувшими страну в знак протеста против вторжения. "Мы приехали сюда, чтобы показать, что есть много русскоязычных, которые верят, что Путин скатился к фашистскому режиму", цитирует агентство Ивана Белоусова, контрпротестировщика. Он сказал, что был заключен под стражу по политически мотивированным обвинениям в России, и сбежал после освобождения.
На кадрах с места событий видно, что полиция задержала, по меньшей мере, одного протестующего.
Напомним, накануне в Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил против санкций и поставки оружия Украине.