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В Кельне российская диаспора вышла на протест против санкций и поддержки Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 4 сентября 2022, 20:16
пророссийская акция в Кельне 4 сентября, скриншот видео

Около двух тысяч преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест в немецком Кельне в воскресенье, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Митинг был организован русскоязычными группами диаспоры в городе. Протестующие держали российские флаги или транспаранты с буквами НАТО, перечеркнутыми красной линией. Организаторы собирали пожертвования для поддержки якобы "сепаратистских сил" на Донбассе.

Организатор пророссийского мероприятия Елена Колбасникова повторила утверждение президента Путина о том, что вторжение России "защищает русскоязычных людей" на востоке Украины.

Напротив пророссийского митинга вышли несколько десятков контрпротестировщиков, также собравшихся в тени огромного готического собора Кельна. Они выражали поддержку Украине.

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В Германии проживает около 3 миллионов человек русского этнического происхождения, многие из них сильно подвержены влиянию кремлевской пропаганды.

Хотя русская диаспора Германии огромна, пропутинских митингов с начала войны было относительно мало.

Ряды диаспоры РФ еще больше пополнились россиянами, покинувшими страну в знак протеста против вторжения. "Мы приехали сюда, чтобы показать, что есть много русскоязычных, которые верят, что Путин скатился к фашистскому режиму", цитирует агентство Ивана Белоусова, контрпротестировщика. Он сказал, что был заключен под стражу по политически мотивированным обвинениям в России, и сбежал после освобождения.

На кадрах с места событий видно, что полиция задержала, по меньшей мере, одного протестующего.

Напомним, накануне в Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил против санкций и поставки оружия Украине.

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Темы: ГерманияРосcиясанкцииакции
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