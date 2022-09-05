Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА

4 сентября враг обстреливал северные общины Сумской области, зафиксировано около 40 прилетов.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Около 10 утра было 15 прилетов (вероятно, из 120-мм миномета) по Зноб-Новгородской общине.

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После 14.00 было 10 прилетов из миномета по Шалыгинской общине, позже обстрел продолжился ближе к 19 вечера, 14 взрывов.

С 16.00 зафиксировано 4 прилета (вероятно, из 120-мм миномета) по Середино-Будской общине.

С 16:50 враг вел минометный обстрел Эсманской общины, зафиксировано 6 прилетов.

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Как отмечает Живицкий, обошлось без жертв.