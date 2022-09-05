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Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 01:24
фото: twitter Шмигаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем пути поставки Украине боевых танков Leopard 2.

Источник: Шмигаль, цитирует Общественное радио

Прямая речь: "Мы говорили по этой теме. Мы даже предложили, как Германия может поставлять Украине эти танки".

Детали: Подробностей разговора Шмигаль не разгласил.

Однако обсуждение вопроса о танках и других военных системах для Украины назвал конструктивным.

Справка: Танк Leopard 2 – один из самых известных и популярных танков второй половины XX в. Он способен есть эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

Скорость машины составляет до 68 км/ч. К примеру, версии танка Leopard 2A4 для полного разворота на одном месте необходимо всего 10 секунд.

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Что предшествовало: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин обсудил поставки оружия Украине с президентом Германии.

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Темы: ГерманияШольцоружие
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