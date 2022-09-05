ОК "Юг": полк оккупантов устроил бунт и отказался воевать
Понедельник, 5 сентября 2022, 02:22
Оперативное командование "Юг" сообщило о бунте военных так называемой "ДНР" 127-го полка 1 армейского корпуса, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Зафиксирован бунт военнослужащих 127 полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.
Одной из причин стало неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.
Против бунтарей спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций".
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