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ОК "Юг": полк оккупантов устроил бунт и отказался воевать

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 02:22
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Оперативное командование "Юг" сообщило о бунте военных так называемой "ДНР" 127-го полка 1 армейского корпуса, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Зафиксирован бунт военнослужащих 127 полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Одной из причин стало неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Против бунтарей спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций".

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Темы: Росcияармиявойна
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