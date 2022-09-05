Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генерал США заговорил о "деимпериализации" России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 03:20
Генерал США заговорил о деимпериализации России
Ходжес, фото: mk.usembassy.gov

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что не стоит исключать возможность "деимпериализации" России.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Я думаю, что военные США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России.

Реклама:

Мне кажется, что мы видим начало конца Российской Федерации в нынешнем виде. К этому нужно быть готовым... мы не были готовы к распаду СССР".

Напомним: Ходжес считал, что в случае если Владимир Путин не смирится с поражением его армии в войне, то у него будет худшая переговорная позиция, и Украина сможет требовать освобождения Крыма и Донбасса.

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: