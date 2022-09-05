Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генерал США заговорил о "деимпериализации" России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 03:20
Ходжес, фото: mk.usembassy.gov

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что не стоит исключать возможность "деимпериализации" России.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Я думаю, что военные США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России.

Мне кажется, что мы видим начало конца Российской Федерации в нынешнем виде. К этому нужно быть готовым... мы не были готовы к распаду СССР".

Напомним: Ходжес считал, что в случае если Владимир Путин не смирится с поражением его армии в войне, то у него будет худшая переговорная позиция, и Украина сможет требовать освобождения Крыма и Донбасса.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Спецназ разведки уничтожил базу ФСБ и склад "бюллетеней" для "референдума" в Запорожской области

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Из-за контрнаступления ВСУ на Херсонщине оккупанты поставили на паузу "референдум"

инфографикаВ Киеве в понедельник самый грязный воздух в мире

Военный учет для женщин: в Минобороны призвали не паниковать

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

США
Посол США завершил работу в России и покинул Москву
Белый дом: Вопрос виз не нужно превращать в войну с российским народом
Трамп назвал Байдена "врагом государства" – СМИ
Последние новости
18:04
Глава Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: Мир снова находится на грани атомной катастрофы
17:57
Украинский посол в Казахстане извинился за слова о россиянах - МИД Казахстана
17:55
В КГГА хотят создать Муниципальный банк на базе неплатежеспособного "Банка Сич"
17:44
Зеленский провел "итоговый" разговор с Джонсоном
17:41
В Киеве мужчина пытался отобрать деньги, которые дети-музыканты собрали на ВСУ
17:20
Какие вакцины против COVID-19 доступны в Украине – рассказывает Кузин
17:17
Страны ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти
17:00
В "Киеве Цифровом" создали 3D-выставку разбитой техники россиян, которую показывали на Крещатике
16:52
Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на любой шантаж России
16:47
Германия объявила пакет мер на 65 миллиардов евро для сдерживания цен на электроэнергию
Все новости...