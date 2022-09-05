Генерал США заговорил о "деимпериализации" России

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что не стоит исключать возможность "деимпериализации" России.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Я думаю, что военные США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России.

Мне кажется, что мы видим начало конца Российской Федерации в нынешнем виде. К этому нужно быть готовым... мы не были готовы к распаду СССР".

Напомним: Ходжес считал, что в случае если Владимир Путин не смирится с поражением его армии в войне, то у него будет худшая переговорная позиция, и Украина сможет требовать освобождения Крыма и Донбасса.