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Артиллеристы показали, как уничтожили российскую пушку "Гиацинт"

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 10:25
Артиллеристы показали, как уничтожили российскую пушку Гиацинт
гиацинт, фото oruzhie.info

Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили русскую пушку "Гиацинт".

Источник: Генштаб

Дословно: "Обезврежены вражеские орудия 2А36 "Гиацинт-Б" и грузовик с БК.

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Воины ведут умело борьбу с российскими захватчиками и продолжают уничтожать боевую технику оккупантов-террористов!".

Справка: 2А36 "Гиацинт-Б" – советская прицепная пушка калибра 152 мм с повышенной дальностью стрельбы – до 40 км.

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Темы: Вооруженные силывойна
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