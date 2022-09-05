В Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Совет ассоциации Украина-ЕС 5 сентября в Брюсселе обсудит двустороннюю повестку дня, в частности, выполнение Соглашения об ассоциации и текущее состояние сотрудничества между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заседание начнется в 13:15 по Киеву. Оно будет проходить под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже прибывшего в Брюссель. Делегацию ЕС возглавит глава дипломатии Жозеп Боррель.

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В интервью "Европейской правде" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что на заседание Украина заявит о своих ожиданиях по процессу вступления в ЕС, в частности, о начале переговоров о вступлении.

"Несмотря на войну, мы продолжаем сближаться с европейской семьей во всех секторах. Благодарны Евросоюзу за непоколебимую поддержку и веру в нашу победу. Вместе мы Европа!", - написал Денис Шмыгаль в своем Twitter перед началом заседания.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование документов, учитывая его цели.

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Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Читайте подробнее на эту тему в интервью с вице-премьером: Стефанишина: Окно для вступления Украины в НАТО может открыться еще до завершения войны с Россией.