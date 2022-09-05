В Киеве в понедельник самый грязный воздух в мире

В украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.

Источник: IQAir, КГГА

Детали: Согласно сервису IQAir, показатель загрязненности воздуха в Киеве в обед 5 сентября составляет 156, на втором месте разместилась столица Колумбии Богота (154), а на третьем – Кувейт (134).

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КГГА отмечает, что задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября.

Власти просят людей держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок.

Предыстория: В Киеве утром 5 сентября снова задымление воздуха в связи с пожарами на торфяном месторождении.