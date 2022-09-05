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Россияне обстреляли Днепропетровщину, есть погибшая и раненая

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 15:11
другой обстрел днепропетровщины 5 сентября, фото иллюстративный

После обеда 5 сентября россияне дважды обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Детали: Пока известно, что в Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены.

Все они в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродован газовод - произошел пожар. В Зеленодольске раненых нет, повреждены производственные здания предприятия.

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Темы: Днепропетровская областьКривой Рогобстрел
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