Россияне обстреляли Днепропетровщину, есть погибшая и раненая

После обеда 5 сентября россияне дважды обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Детали: Пока известно, что в Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены.

Все они в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродован газовод - произошел пожар. В Зеленодольске раненых нет, повреждены производственные здания предприятия.