Россияне обстреляли Днепропетровщину, есть погибшая и раненая
Понедельник, 5 сентября 2022, 15:11
После обеда 5 сентября россияне дважды обстреляли из "Ураганов" Криворожский район, в результате чего погибла женщина.
Источник: глава ОВА Валентин Резниченко
Детали: Пока известно, что в Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены.
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Все они в больнице в тяжелом состоянии.
В городе изуродован газовод - произошел пожар. В Зеленодольске раненых нет, повреждены производственные здания предприятия.