Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отрицал существование Украины: в Харькове разоблачили "лнровского" писателя

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 15:57
Отрицал существование Украины: в Харькове разоблачили лнровского писателя
фото из открытых источников

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила вражеского пропагандиста, отрицавшего существование украинского государства и распространявшего российские нарративы.

Источник: спикер управления СБУ Харьковщины Владислав Абдула в Facebook, прокуратура Харьковской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 47-летний писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.

Реклама:

Правоохранители не разглашают имя подозреваемого, но по данным источника УП, это некий Иван Нечипорук.

В марте, во время интервью для российского канала, злоумышленник, по данным СБУ занимающий фейковую должность "замглавы союза писателей ЛНР" рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс.

Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.

ВИДЕО ДНЯ

По выводам лингвистического исследования, проведенного по инициативе СБУ, учеными Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, выражения вражеского пропагандиста носят антиукраинский характер и имеют противоправное содержание.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника в Харькове стражи порядка изъяли компьютерную технику, средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме почти 70 тысяч гривен, полученных из России в качестве гонораров.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

 

Такое преступление карается ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.

Темы: СБУвойнапропагандаХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: