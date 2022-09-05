Отрицал существование Украины: в Харькове разоблачили "лнровского" писателя

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила вражеского пропагандиста, отрицавшего существование украинского государства и распространявшего российские нарративы.

Источник: спикер управления СБУ Харьковщины Владислав Абдула в Facebook, прокуратура Харьковской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 47-летний писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.

Правоохранители не разглашают имя подозреваемого, но по данным источника УП, это некий Иван Нечипорук.

В марте, во время интервью для российского канала, злоумышленник, по данным СБУ занимающий фейковую должность "замглавы союза писателей ЛНР" рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс.

Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.

По выводам лингвистического исследования, проведенного по инициативе СБУ, учеными Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, выражения вражеского пропагандиста носят антиукраинский характер и имеют противоправное содержание.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника в Харькове стражи порядка изъяли компьютерную технику, средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме почти 70 тысяч гривен, полученных из России в качестве гонораров.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Такое преступление карается ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.