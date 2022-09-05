Вечером 23 февраля Зеленский собирал в ОП олигархов: о чем говорили?

Вечером 23 февраля в Офисе президента прошла встреча президента Владимира Зеленского и представителей украинского бизнеса. Президент призвал бизнес сохранять спокойствие, поддерживать экономику страны.

Источник: статья УП "Три самых длинных дня февраля. Как началась великая война, в которую никто не верил"

Детали: На встречу в Офис президента спешили владельцы 50 крупнейших компаний Украины.

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В частности, речь шла о Геннадии Боголюбове, Борисе Кауфмане, Галине Гереге, Андрее Ставницере, Геннадии Корбане, Томаше Фиале, Сергее Таруте, Борисе Колесникове, Василии Хмельницком, Степане Ивахиве, Максиме Тимченко, Олеге Гороховском и многих других.

Специально на встречу с президентом из-за границы прилетели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

Вместе с Зеленским на встрече с бизнесом были председатель ОПУ Ермак, премьер Шмигаль, первый помощник президента Шефир, главнокомандующий ВСУ Залужный, руководитель ГУР Буданов, тогдашний руководитель СБУ Баканов, министры обороны Резников и внутренних дел Монастырский, председатель Госпогранслужбы Дейнеко.

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Зеленский коротко выступил на камеры и попросил пресс-службу уйти. На мгновение воцарилась тишина – кто-то из бизнесменов напрягся из-за опасений, что их в очередной раз будут просить на что-то деньги.

Прямая речь Зеленского: "Сразу говорю, что собрал вас не для того, чтобы просить денег. Сейчас очень важно, чтобы вы помогли государству. Прошу вас поддерживать экономику и поддерживать свои коллективы. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем... Мы используем все возможные каналы".

В этот момент Зеленский, как рассказывают участники встречи, пристально посмотрел в сторону стола, где сидели Вадим Новинский и Ринат Ахметов.

Дальше Зеленский передал слово силовикам.

Залужный докладывал о подготовке ВСУ и отмечал, что "армия готова к любому развитию событий".

После силовиков микрофон включил выглядевший нервным Ахметов.

Представитель крупного бизнеса в комментарии УП: "Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: "Самое важное – это сохранить наших людей".

Среди собравшихся выделялись братья Суркисы, шептавшиеся между собой и сидевшие практически напротив Зеленского.

Нескольким своим соседям Суркисы тихо передали: "В четыре утра все начнется", очевидно, имея в виду наступление россиян. Однако в микрофон этого не повторили.

Соучредитель "Monobank" Олег Гороховский на встрече предложил властям как можно скорее поднять денежное довольствие для военнослужащих.

"Для того чтобы люди были готовы защищать, они должны быть мотивированы. Правильно было бы поставить зарплату условно в 100 тысяч гривен, и тогда человек будет понимать, за что он рискует", - рассказывают УП слова Гороховского.

Эту идею поддержали все, она особенно понравилась Зеленскому.

После встречи вечером 23 февраля никто из бизнесменов не проявлял обеспокоенности или успокоения, потому что были уверены, что наступления не будет.