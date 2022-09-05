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Instagram оштрафовали на 405 млн евро за нарушение правил конфиденциальности детей

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 19:33

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Instagram на 405 миллионов евро за нарушение Общего регламента по защите данных Евросоюза.

Об этос пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Штраф, который в настоящее время является самым высоким для компании Meta, которой принадлежит Instagram, наложен за нарушение конфиденциальности детей, включая публикацию адресов электронной почты и номеров телефонов детей.

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Ранее на 225 миллионов евро был оштрафован WhatsApp и на 17 миллионов евро Facebook.

Ирландский DPC готовит как минимум шесть других расследований в отношении компаний, принадлежащих Meta.

"Этот запрос был сосредоточен на старых настройках, которые мы обновили более года назад, и с тех пор мы выпустили много новых функций, которые помогут обеспечить безопасность подростков и конфиденциальность их информации", — сказал представитель Meta.

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Напомним, в июле 2021 года люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.

Темы: соцсетиштрафыдети
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