Instagram оштрафовали на 405 млн евро за нарушение правил конфиденциальности детей

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Instagram на 405 миллионов евро за нарушение Общего регламента по защите данных Евросоюза.

Об этос пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Штраф, который в настоящее время является самым высоким для компании Meta, которой принадлежит Instagram, наложен за нарушение конфиденциальности детей, включая публикацию адресов электронной почты и номеров телефонов детей.

Реклама:

Ранее на 225 миллионов евро был оштрафован WhatsApp и на 17 миллионов евро Facebook.

Ирландский DPC готовит как минимум шесть других расследований в отношении компаний, принадлежащих Meta.

"Этот запрос был сосредоточен на старых настройках, которые мы обновили более года назад, и с тех пор мы выпустили много новых функций, которые помогут обеспечить безопасность подростков и конфиденциальность их информации", — сказал представитель Meta.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в июле 2021 года люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.