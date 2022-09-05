Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ продвигаются на Краматорском направлении, россияне отключили Каховскую ГЭС – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 19:42
фото: Генштаб

Украинские защитники успешно отбили 9 попыток наступления оккупантов, а на Краматорском направлении ВСУ выбили врага с ранее занятых позиций. 

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" противника".

Детали: В течение суток 5 сентября враг совершил более 40 обстрелов с РСЗО и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

В Генштабе сообщают, что командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет.

Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.йск.

По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Сообщается, что успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ГенштабвойнаВооруженные силыармия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоРоссияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, снова горит нефтебаза

ISW: Контрнаступление ощутимо ослабляет возможности РФ на юге

Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма

Член партии Эрдогана заявил, что некоторые страны Запада хотят "рассчитаться с РФ через Украину"

ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Генштаб
Потери РФ: в воскресенье защитники Украины сбили две крылатые ракеты и три беспилотника
В Донецке на войну "мобилизуют" даже из больниц – Генштаб ВСУ
Оккупанты Херсонщины запретили пересекать реку, угрожают стрелять – Генштаб
Последние новости
10:34
Теряли по 10 тысяч долларов: как псевдоброкеры выманивают деньги у украинцев
10:14
фото, оновлено від 9:23Россияне дважды попали по центру Харькова, разрушили жилой дом
10:13
Когда на Земле ожидаются магнитные бури? Прогноз ученых на сентябрь
10:02
Россияне штурмуют в Луганской области, на Донетчине разрушена школа
09:56
Россия покупает артиллерийские снаряды у КНДР – разведка США
09:48
В Луганской области "мобилизованных" на предприятиях заменяют россиянами – Гайдай
09:47
Зенитчики "приземлили" российский вертолет и уничтожили 5 из 6 крылатых ракет
09:28
В правительстве РФ рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка
09:11
В Нидерландах министр сельского хозяйства подал в отставку на фоне протестов фермеров
09:00
Потери России в войне против Украины перевалили за 50 тысяч вояк
Все новости...