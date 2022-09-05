ВСУ продвигаются на Краматорском направлении, россияне отключили Каховскую ГЭС – Генштаб

Украинские защитники успешно отбили 9 попыток наступления оккупантов, а на Краматорском направлении ВСУ выбили врага с ранее занятых позиций.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" противника".

Детали: В течение суток 5 сентября враг совершил более 40 обстрелов с РСЗО и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

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Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

В Генштабе сообщают, что командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет.

Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.йск.

По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Сообщается, что успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.