Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За прошлую неделю истребители НАТО в Литве 6 раз перехватывали российские самолеты

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 21:00

В течение недели с 29 августа по 4 сентября истребители базирующихся в Литве стран Североатлантического Альянса шесть раз взлетали для перехвата и сопровождения российских самолетов, нарушавших воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства обороны Литвы.

Так, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет – Ан-72 – был с включенным транспондером.

Реклама:

31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторилась четырежды.

На следующий день, 1 сентября, воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним "присоединились" еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.

Во всех случаях русские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, отмечают в Минобороны Литвы, 4 сентября истребители НАТО перехватили самолет С-551, летевший из Испании в Германию и позже упавший у берегов Латвии.

Темы: ЛитваавиаРосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: