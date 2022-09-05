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За прошлую неделю истребители НАТО в Литве 6 раз перехватывали российские самолеты

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 21:00

В течение недели с 29 августа по 4 сентября истребители базирующихся в Литве стран Североатлантического Альянса шесть раз взлетали для перехвата и сопровождения российских самолетов, нарушавших воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства обороны Литвы.

Так, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили плана полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет – Ан-72 – был с включенным транспондером.

31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторилась четырежды.

На следующий день, 1 сентября, воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним "присоединились" еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.

Во всех случаях русские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

Кроме того, отмечают в Минобороны Литвы, 4 сентября истребители НАТО перехватили самолет С-551, летевший из Испании в Германию и позже упавший у берегов Латвии.

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Темы: ЛитваавиаРосcияНАТО
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