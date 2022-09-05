Папа Римский заявил, что врач запрещает ему поездку в Украину или в Россию

Папа Римский Франциск заявил, что доктор пока запрещает ему поездку в Киев или Москву.

Об этом он сказал в интервью CNN Portugal, пишет "Европейская правда".

Франциск заявил, что делает все возможное для прекращения войны в Украине, находясь в постоянном контакте с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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"Визит находится в подвешенном состоянии. Все еще не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, у меня телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", - сказал Франциск.

Признав, что путь диалога в связи с этой войной "труден", Папа Франциск сказал, что точно не поедет в Украину или Россию до своей поездки в Казахстан, запланированной на 13-15 сентября.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена и врач мне запретил. Но я поддерживаю связь, по телефону… И делаю, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут".

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Папа также сказал, что несколько представителей Ватикана находились в Киеве с начала войны: "Мое присутствие там сильное".

24 августа после завершения общей аудиенции Папа Римский решил помолиться за Украину, однако вместе с тем заявил, что вина за войну лежит на всех сторонах.

Также Папа заявил, что убитая дочь российского "философа"-украиножора Александра Дугина Дарья, которая сама была пропагандистом войны против Украины, является невинной жертвой.

На это заявление оперативно отреагировало украинское посольство.

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