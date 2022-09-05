Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительственная коалиция Словакии потеряла парламентское большинство

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 21:45

Четыре министра правительства Словакии от партии "Свобода и солидарность" подали в отставку из-за несогласия с действием коалиции, в результате чего кабинет премьера Эдуарда Хегера потерял парламентское большинство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После отставки министра экономики и лидера "Свободы и солидарности" Рихарда Сулика на прошлой неделе об увольнении объявили министр иностранных дел Иван Корчок, министр юстиции Мария Коликова и министр образования Бронислав Гренинг.

Реклама:

Политсила Сулика заявила, что не хочет оставаться в правительственной коалиции из-за несогласия с действиями министра финансов Игоря Матовича – лидера популистской партии "Обычные люди и простые граждане", получившей большинство на выборах 2020 года.

Матович был премьер-министром, но после коалиционной ссоры в 2021 году, когда его правительство приобрело российскую вакцину против коронавируса, согласился отдать свой пост Хегеру в обмен на его кресло министра финансов.

Несогласие между Матовичем и Суликом касалось таких вопросов, как борьба с ростом инфляции, вызванным увеличением цен на энергоносители из-за вторжения России в Украину, а еще раньше – мерами по борьбе с эпидемией коронавируса.

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов Сулик выдвинул ультиматум премьеру Хегеру: в случае, если Матович не будет уволен из правительства, все четверо министров от "Свободы и солидарности" подадут в отставку. Хегер предлагал компромисс, предусматривавший отставку министра финансов, но он так и не был реализован.

Сам словацкий премьер уже сказал, что в ближайшее время внесет новые кандидатуры на должности в правительстве президентке Зузане Чапутовой, но отказался раскрывать подробности.

Ссора в коалиции происходит в тяжелое время для Словакии, которая усиливает поддержку Украины от вторжения России, а также дает совет энергетическому кризису, вызванному обеспокоенностью по поводу поставок российского газа.

Развал правительства или досрочные выборы все еще маловероятны. Следующие выборы запланированы на февраль 2024 года.

Читайте также: Разворот от РФ: как Словакия стала одним из главных союзников Киева.

Темы: Словакиякоалиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Словакия
США выделят 3,6 млн долларов Словакии для защиты границы с Украиной
Словацкие либералы обещают сохранить поддержку Украины после выборов
Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои "Миги"
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: