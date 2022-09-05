Правительственная коалиция Словакии потеряла парламентское большинство

Четыре министра правительства Словакии от партии "Свобода и солидарность" подали в отставку из-за несогласия с действием коалиции, в результате чего кабинет премьера Эдуарда Хегера потерял парламентское большинство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После отставки министра экономики и лидера "Свободы и солидарности" Рихарда Сулика на прошлой неделе об увольнении объявили министр иностранных дел Иван Корчок, министр юстиции Мария Коликова и министр образования Бронислав Гренинг.

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Политсила Сулика заявила, что не хочет оставаться в правительственной коалиции из-за несогласия с действиями министра финансов Игоря Матовича – лидера популистской партии "Обычные люди и простые граждане", получившей большинство на выборах 2020 года.

Матович был премьер-министром, но после коалиционной ссоры в 2021 году, когда его правительство приобрело российскую вакцину против коронавируса, согласился отдать свой пост Хегеру в обмен на его кресло министра финансов.

Несогласие между Матовичем и Суликом касалось таких вопросов, как борьба с ростом инфляции, вызванным увеличением цен на энергоносители из-за вторжения России в Украину, а еще раньше – мерами по борьбе с эпидемией коронавируса.

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В конце концов Сулик выдвинул ультиматум премьеру Хегеру: в случае, если Матович не будет уволен из правительства, все четверо министров от "Свободы и солидарности" подадут в отставку. Хегер предлагал компромисс, предусматривавший отставку министра финансов, но он так и не был реализован.

Сам словацкий премьер уже сказал, что в ближайшее время внесет новые кандидатуры на должности в правительстве президентке Зузане Чапутовой, но отказался раскрывать подробности.

Ссора в коалиции происходит в тяжелое время для Словакии, которая усиливает поддержку Украины от вторжения России, а также дает совет энергетическому кризису, вызванному обеспокоенностью по поводу поставок российского газа.

Развал правительства или досрочные выборы все еще маловероятны. Следующие выборы запланированы на февраль 2024 года.

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