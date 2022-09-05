ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской провокации – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российских оккупантов территории Запорожской АЭС.

Источник: обращение Владимира Зеленского в конце 194-го дня вторжения

Прямая речь: "Из-за очередного российского провокативного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Снова – это уже второй раз – через российскую провокацию Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.

Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ очень красноречивым.

Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество.

Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей и дольше. Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях".

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Предыстория:

Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.

15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию ​​с энергосистемой Украины.

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