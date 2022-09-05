ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской провокации – Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российских оккупантов территории Запорожской АЭС.
Источник: обращение Владимира Зеленского в конце 194-го дня вторжения
Прямая речь: "Из-за очередного российского провокативного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Снова – это уже второй раз – через российскую провокацию Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы.
Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ очень красноречивым.
Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество.
Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация оставалась худшей и дольше. Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях".
Предыстория:
- Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
- 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
- 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
- 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
- 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
- 5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.
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