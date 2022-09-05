Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене

Управление по защите конституции Германии – внутренней спецслужбы страны – будет следить за ультраправой партией "Альтернатива для Германии" в центральной земле Гессен, анонсировал в понедельник глава его гессенского отделения Роберт Шефер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Как пояснил Шефер, слежка за AfD будет осуществляться в контексте изучения праворадикального экстремизма как одной из самых больших угроз стране. Всего этим направлением в ведомстве занимаются 1710 работников по всей Германии.

Реклама:

Такое решение глава гессенского отделения спецслужбы обосновал выводом Административного суда Кельна с мая этого года, подтверждающего классификацию правопопулистской партии как объект наблюдения.

Глава "Альтернативы для Германии" в Гессене Роберт Ламброу заявил, что партия обжалует слежку за ней в суде. Ранее подобную слежку начали осуществлять в отношении ячейки партии в Бранденбурге.

"Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако в конце июня в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за позиции AfD канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее "партией России".