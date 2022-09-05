Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 23:15

Управление по защите конституции Германии – внутренней спецслужбы страны – будет следить за ультраправой партией "Альтернатива для Германии" в центральной земле Гессен, анонсировал в понедельник глава его гессенского отделения Роберт Шефер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Как пояснил Шефер, слежка за AfD будет осуществляться в контексте изучения праворадикального экстремизма как одной из самых больших угроз стране. Всего этим направлением в ведомстве занимаются 1710 работников по всей Германии.

Такое решение глава гессенского отделения спецслужбы обосновал выводом Административного суда Кельна с мая этого года, подтверждающего классификацию правопопулистской партии как объект наблюдения.

Глава "Альтернативы для Германии" в Гессене Роберт Ламброу заявил, что партия обжалует слежку за ней в суде. Ранее подобную слежку начали осуществлять в отношении ячейки партии в Бранденбурге.

"Альтернатива для Германии" с начала вторжения России в Украину критиковала позицию немецкого федерального правительства по помощи Киеву и выступала за диалог с РФ. Однако в конце июня в рядах AfD неожиданно произошел раскол, поскольку западногерманские делегаты не согласились с отсутствием слова "война" в описании событий в Украине.

Из-за позиции AfD канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее "партией России".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ГерманияРосcияколлаборационизм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

После мощного взрыва Энергодар обесточен – мэр

В Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ от "Единой России" на 1 миллиард

Песков ответил, когда Путин поедет на Донбасс

Россия получила больше от продажи энергоносителей, чем потратила на войну – исследование

фотоРоссияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, снова горит нефтебаза

ISW: Контрнаступление ощутимо ослабляет возможности РФ на юге

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Германия
Германия объявила пакет мер на 65 миллиардов евро для сдерживания цен на электроэнергию
У берегов Латвии при загадочных обстоятельствах разбился частный самолет
Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2
Последние новости
14:15
Чешский художник создаст инсталляцию из расстрелянных оккупантами машин украинцев
14:12
Правительство Трасс планирует заморозить тарифы на энергетику для населения в Британии
14:07
фотоСинегубов показал последствия утреннего удара россиян по Харькову
13:56
В Португалии одобрили пакет мер по поддержке населения в связи с инфляцией
13:25
Шольц отказался давать танки Украине – СМИ
13:13
ОВА: на Херсонщине новые взрывы - Вооруженные силы "минусуют" технику и БК россиян
13:10
После мощного взрыва Энергодар обесточен – мэр
13:07
Оккупанты прекратили пытаться восстановить Антоновский мост – росСМИ
12:53
Мариуполь: оккупанты планируют на сентябрь мобилизацию – советник мэра
12:47
Кадыров уже не хочет уходить с должности, потому что на Донбассе "мировой сатанизм"
Все новости...