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Член партии Эрдогана заявил, что некоторые страны Запада хотят "рассчитаться с РФ через Украину"

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 23:57
ФОТО: GETTY

Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Мурат Байбатур на встрече с делегацией членов "Единой России" заявил, что некоторые страны Запада якобы хотят "рассчитаться с РФ через Украину".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Takvim.

По словам Байбатура, также возглавляющего межпарламентскую группу дружбы "Турция – Россия", санкции против России и война в Украине "являются наибольшими препятствиями на пути достижения двусторонними отношениями полного потенциала".

"Нам не кажется корректным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с РФ через Украину. Мы говорим это нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что можно достичь решения, которое обеспечит территориальную целостность Украины и одновременно учтет обеспокоенность России по безопасности", – считает депутат партии президента Турции.

Также он подчеркнул во время встречи с российскими депутатами, что Турция настроена развивать отношения с Россией, невзирая на все трудности.

С полномасштабным вторжением РФ в Украину Турция активно продвигает посредническую роль, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и одновременно воздерживаясь от введения санкций против Москвы.

По данным СМИ, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.

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Темы: ТурцияРосcиявойна
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